В Баку почтут память солистки легендарной рок-группы "Roxette" Мари Фредрикксон

БАКУ /Trend Life/ - 25 декабря в 22.00 в Baku Cinema - кинотеатре "Бакы" состоится киноконцерт легендарной рок-группы "Roxette" в знак уважения к памяти солистки Мари Фредрикксон, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Мари Фредрикссон (полное имя Гун-Мари Фредрикссон, 30 мая 1958 - 9 декабря 2019) - шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette (вместе с Пером Гессле). Принимала участие в записи сольных альбомов Гессле и шведской группы Gyllene Tider. Занималась сольной карьерой. В последние годы жизни жила в Юрсхольме, пригороде Стокгольма. Была замужем за Микаэлем Боиошом, от которого имела двоих детей: дочь Юсефин (1993) и сына Оскара (1996). Рак мозга с последующими осложнениями стал причиной смерти, незадолго до которой шведка потеряла способность видеть и ходить.

Король Швеции Карл XVI Густав отреагировал на кончину певицы такими словами: «Для многих в нашей стране, как и для членов моей семьи, её музыка тесно связана с воспоминаниями об особенно важных событиях в жизни». Известно, что король был поклонником творчества Фредрикссон, она даже выступала на свадьбах его дочерей: в 2010 году - на свадьбе кронпринцессы Виктории, а в 2013 году - на свадьбе принцессы Мадлен.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен написал в своём Facebook: «Я всё ещё точно помню, как услышал её [пение] впервые и подумал тогда: Этот голос просто необычайный». Лёвен также назвал артистку в своём посте «одной из самых популярных шведских музыкантов».

На следующий день после известия о кончине певицы муниципалитет шведского города Норрчёпинг исполнял на карильоне башни мэрии одну из самых известных песен Фредрикссон — «Sparvöga». В течение всей недели до воскресения включительно (певица скончалась в 9 часов утра в понедельник) карильон исполнял «Sparvöga» два раза в день, в 12:55 и 16:55.

(Автор: Вугар Иманов)

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