Скончался народный артист Агахан Салманлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня утром на 79 году жизни скончался народный артист Азербайджана, актер Государственного театра юного зрителя в Баку Агахан Салманлы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Церемония прощания с актером пройдет в поселке Ени Сураханы Сураханского района. Похоронен народный артист будет на кладбище в Ени Сураханы.

Агахан Салманлы родился 29 октября 1941 года в Сураханском районе Баку. В 1959 году окончил среднюю школу. Азы искусства начал познавать в Сураханском драматическом кружке. Затем, в 1960-1964 годах учился на факультете "Актер драмы и кино" (курс Рзы Тахмасиба) Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

К профессиональной деятельности приступил в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, актер дебютировав в постановке "Bahar oğlu" в роли Джафара Джаббарлы. Он также снимался в некоторых выпусках киножурнала "Мозалан".

Агахан Салманлы на протяжении своей карьеры создал около 45 различных образов в театре, и более 20 образов в кино. В большинстве своём это были комедийные роли.

Агахан Салманлы - актер широкого творческого диапазона, блестящий мастер перевоплощения.

(Автор: Джани Бабаева)