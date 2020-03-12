В Баку прошла церемония награждения национальной премии "Деловая женщина года" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

В Баку прошла церемония вручения независимой национальной премии "İlin işgüzar xanimi" ("Деловая женщина года"), учрежденной общественным объединением "Mətbuat firması", сообщает Trend Life. Вечер вели Садагет Рашидгызы и Забир Алиев.

Премия была вручена в различных номинациях женщинам, которые на протяжении 2019 года добились успеха в общественной жизни, науке, культуре, искусстве, бизнесе, индустрии моды и СМИ.

Среди лауреатов премии депутаты Милли Меджлиса Ганира Пашаева, Жале Алиева, народная артистка Малейка Асадова, руководитель Центра азербайджанского национального костюма и комиссии по социальной работе AQSİA (Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане) Гюльнара Халилова, руководитель ОО "Женщины предприниматели" Зенфира Агаева, заслуженная художница Мехрибан Эфенди, заслуженная артистка Диляра Алиева, телеведущие Ильхамия Рза, Самира Рагимова, Вюсаля Ализаде, Фируза Джалилова и другие

Гостям была представлена праздничная концертная программа. Премия "İlin işgüzar xanimi" вручается с 2007 года.

(Автор: Вугар Иманов)