Композитор Эльчин Иманов с внучкой исполнили песню Рашида Бебутова, поддержав борьбу с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский композитор Эльчин Иманов вместе со своей пятилетней внучкой Ляман исполнили строки из песни великого Рашида Бейбутова "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан) в знак поддержки борьбы с пандемией коронавируса, направив в Trend Life видеообращение.

"Дорогие сограждане! В эти тяжелые дни в связи с пандемией коронавируса, с которой столкнулся вес мир, призываю всех оставаться дома, чтобы поберечь здоровье. Все это делается во имя нашего будущего, страны и наших детей. Призываю всех неукоснительно выполнять все требования правительства. И очень надеюсь, что в самом скором времени вновь встретимся на улицах нашего прекрасного Баку и будем отдыхать в замечательных местах Азербайджана",- отметил Эльчин Иманов.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)