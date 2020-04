Циркач из США обратился к азербайджанцам и показал свои трюки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, известный артист цирка Узеир Новрузов, проживающий и работающий в США, в своем обращении к гражданам Азербайджана призвал всех оставаться дома, сообщает Trend Life.

"Давайте отнесемся к этому очень серьёзно. Призываю всех сидеть дома, потому что выходить опасно для вас и окружающих. Будем соблюдать дистанцию, и дадим нашей планете немного отдохнуть. Давайте оставаться дома, соблюдать все правила, и стараться не распространять эту инфекцию, потому что это все серьезно", - сказал он в видеообращении.

Узеир Новрузов, проживающий в городе Лас-Вегас также рассказал, как проводит время в период карантинного режима. По его словам, даже в этот период он продолжает поддерживать форму и тренируется дома.

"День у меня начинается с тренировки с моими дочками-близняшками, делаем комплекс упражнений. Затем какое-то время за компьютером "листаю" старые фотографии, смотрю видео, слушаю музыку и записываю идеи. Также провожу время со своим пятимесячным сыном. В течение дня дома репетирую свои небольшие номера-трюки. Вечером всей семьей смотрим какой-нибудь фильм. Вот так и день пролетает - ведь наша задача не унывать, оставаться оптимистами и достойно пережить это нелёгкое время", - поделился он.

Узеир Новрузов признался, что очень скучает по своему шоу и по зрителям.

"Надеюсь, всё скоро пройдёт, и мы начнём нормальную жизнь и даже лучше чем прежде. Нужно набраться терпения беречь себя и своих близких", - сказал он.

Отметим, что Узеир Новрузов принимал участие американском шоу талантов "America's Got Talent" и "America's Got Talent: The Champions" на телеканале NBC, в телепроекте "Лига удивительных людей" на телеканале "Россия 1".

Несколько лет назад имя Узеира Новрузова было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В Китае, балансируя на вольностоящей лестнице высотой шесть метров Новрузов смог продержаться почти восемь минут, тем самым, установив новый рекорд.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

