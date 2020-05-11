Представлена онлайн-выставка, посвященная 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Представлена онлайн-выставка, посвященная 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.
Виртуальная экспозиция организована совместно министерством культуры Азербайджана и Государственной картинной галереей.
На выставке представлены фотографии, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, его неоценимые заслуги перед страной, фотографии великого лидера с деятелями искусства. Также в онлайн-экспозицию вошли произведения азербайджанских художников, выполненные в разных техниках и жанрах.
Ознакомиться с онлайн-выставкой можно на страницах Азербайджанской государственной картинной галереи в социальных сетях.
(Автор: Джани Бабаева)
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