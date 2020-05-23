Раньше жаловались, что масок нет, а теперь не хотят их надевать - народный артист Рафиг Азимов

БАКУ/Trend Life/ - Смягчение карантинного режима, к большому сожалению, приводит к злоупотреблению гражданами свободой и игнорированию даже действующих правил, сказал сегодня Trend Life 82-летний известный азербайджанский актер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Рафиг Азимов.

"С первых дней объявления специального карантинного режима вместе с супругой я находился в социальной изоляции. У меня двое сыновей и четверо внуков, которые приносили нам все необходимое, но никогда даже не заходили домой и все оставляли у дверей. Соблюдая медицинские предписания, они берегли себя и нас. Только после смягчения режима мы переехали на дачу в Мярдакан.

Но я знаю, что в общественных местах грубо нарушаются правила карантинного режима, люди почему-то не соблюдают социальную дистанцию, не надевают маски. Раньше жаловались, что масок нет, а теперь не хотят их надевать. Неужели это так сложно? Неужели так трудно осознать опасность распространения коронавирусной инфекции? В последние дни у нас ежедневно фиксируется более ста зараженных и меньшее число вылечившихся. Нельзя так нарушать правила. Ведь этим не только себя может погубить, но и окружающих. Многие люди говорили об этом и я вновь повторяю. Каждый должен быть социально ответственным! Только так нам удастся преодолеть пандемию с наименьшими потерями", - сказал Рафиг Азимов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)