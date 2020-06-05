Не верьте лживым статусам и видеороликам о коронавирусе в соцсетях - писатель Зейтулла Джаббаров

БАКУ /Trend Life/ - Согласно постановлению Кабинета министров от четвертого июня 2020 года в рамках ужесточения особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране и Абшеронском районе гражданам запрещается покидать места проживания и нахождения с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня. Причиной стало увеличение числа зараженных вследствие безответственности и недисциплинированности ряда граждан, систематически нарушавших режим карантина.

Азербайджанский поэт, писатель и публицист, член Союза писателей России, лауреат национальных и международных литературных премий, автор популярных произведений Зейтулла Джаббаров уверен, что ужесточение режима карантина направлено на защиту здоровья граждан.

"Известно, что в дни смягчения карантинного режима значительно увеличилось число зараженных, есть жертвы среди молодых, что очень печально. Поэтому последнее решение правительства по ужесточению карантина в выходные дни — это проявление заботы о гражданах, а не мера по ограничению их передвижений. Должен отметить, что распространение пандемии в мировом масштабе вовсе не случайно и вызвано, прежде всего, ухудшением экологической ситуации и природными катаклизмами. В ХХ веке в мире исчезло свыше 500 видов животных, а в ближайшее десятилетие ожидается сокращение еще более чем на 500. Высыхают озера, мелеют реки, вырубаются зеленные массивы, пожары наносят огромный ущерб планете, воздух сильно загрязняется. Все это результаты жизнедеятельности человека. Наша задача как можно лучше выстоять в борьбе с поражающими вирусами. И способ пока один – носите маски, когда нужно — перчатки, чаще используйте спирт и другие дезинфицирующие средства, соблюдайте социальную дистанцию, это предохранит от заражения. Многие мои знакомые уже лечатся в больницах от коронавируса и рассказывают об очень тяжелых симптомах - высокая температура и рвота, человек задыхается от нехватки кислорода. Болезнь поражает не только легкие, но и сосудистую систему, мозг, желудок, кишечник, почки. Изменения, которые произошли в легких, после перенесенной пневмонии, могут сохраняться надолго. Человек может стать инвалидом! Не верьте людям в соцсетях, распространяющим лживые слухи о коронавирусе. Опирайтесь только на факты и мнения компетентных специалистов", - отметил Зейтулла Джаббаров.

Согласно постановлению Кабмина, на субботу – воскресенье введен полный запрет выхода на улицу граждан (кроме занятых в сферах жизнеобеспечения страны, участников похоронных церемоний близких родственников). Также объявлен полный запрет на движение общественного и частного транспорта, будут закрыты все торговые центры, магазины, аптеки и другие объекты. За нарушение режима карантина будут штрафовать. На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находится 2707 больных коронавирусом. Состояние 64 из них тяжелое, 78 – средней степени тяжести, остальных – стабильное. По состоянию на 4 июня, в Азербайджане всего выявлено 6522 случая заражения коронавирусом. 3737 человек выздоровели, 78 скончались, продолжается лечение 2707 инфицированных. Проведено 322, 574 тысячи тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)