Для меня закон превыше желаний... – народный артист Гюльагаси Мирзоев

БАКУ /Trend Life/ - Для меня закон превыше каких-то определённых желаний, поэтому я как законопослушный гражданин придерживаюсь норм карантинного режима, сказал Trend Life народный артист Азербайджана, артист балета, педагог, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Гюльагаси Мирзоев.

"В сложившейся ситуации необходимо следить за гигиеной, соблюдать социальную дистанцию - все это для нашей безопасности. Для меня закон превыше каких-то определённых желаний. И если есть требование, что все должны носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, то необходимо следовать этим требованиям. Прежде всего, это необходимо делать в общественном транспорте, где закрытое пространство – это одно из самых опасных мест для распространения вирусов. За себя могу сказать, что в обязательном порядке придерживаюсь рекомендуемых норм", - отметил народный артист Азербайджана.

По словам Гюльагаси Мирзоева, деятели культуры и искусства должны быть примером для граждан.

"Я не должен нарушать правила, являясь общественным человеком, деятелем искусства, своим примером должен показывать остальным как поступать. Если я буду нарушать, то что с других требовать… Я также, как и все должен подчиняться рекомендуемым требованиям. В данной ситуации нужно заботиться не только о собственном удобстве, но и о безопасности окружающих", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева )