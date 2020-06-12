Дипломаты посольства отметили День России забегом на Приморском бульваре Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Дипломаты посольства России в Азербайджане отметили День России забегом на Приморском бульваре Баку, сообщает Trend Life.

День России - это патриотический праздник, символ национального единения и гражданского мира. Традиционно в этот день в России проходят различные акции и мероприятия. В связи с государственным праздником страны представители дипломатической миссии в Азербайджане провели забег, продемонстрировав силу духа, благородство и единство. В ходе забега участники преодолели расстояние в 5 километров, с радостью неся с собой Государственный флаг Российской Федерации.

Отметим, что и место для забега было выбрано неслучайно - Приморский бульвар - одна из достопримечательностей Баку, излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города.

День России (до 2002 года - День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) - 12 июня - государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)