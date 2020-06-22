Народный артист Азербайджана Тариэль Гасымов обратился к молодежи: Берегите родителей и близких

Социум 22 июня 2020 16:11 (UTC+04:00)
Народный артист Азербайджана Тариэль Гасымов обратился к молодежи: Берегите родителей и близких

БАКУ /Trend Life/ - Молодежь Азербайджана отличается активной деятельностью во всех областях общественной жизни, играет важную роль в осуществлении социальных, гуманитарных, экономических и политических мероприятий. В результате созданных государством широких возможностей, молодежь превратилась в авангардную силу общества. И в эти тяжелые дни пандемии коронавируса от нашей молодежи зависит многое для решения данной проблемы, сказал сегодня Trend Life известный актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народный артист Тариэль Гасымов.

"На протяжении более двадцати дней нахожусь в Агстафе, где родился и провел детство. И с первых дней пандемии соблюдаю правила карантина и всем советую это делать, потому что это для нашего же блага. Даже когда иду за родниковой водой, надеваю маску. Мне идет 82-й год, многое видел в жизни, и понимаю - всегда необходимо прислушиваться к хорошим советам. В нашем народе всегда особое место отводилось почитанию старших, поэтому как творческая личность и человек, повидавший жизнь, призываю всех соблюдать правила карантина. Весь мир страдает от этой страшной болезни и бывает странно, когда некоторые не верят в существующую опасность. Сколько людей уже заражено, сколько стали жертвами…", - отметил Тариэль Гасымов.

По словам актера, пандемия привнесла серьёзные проблемы в творчество, приостановлены съёмки сериалов, где он снимался, театральная сцена осталась без актеров и зрителей.

"Все это очень горько, и очень хотелось бы возвращения к творческой деятельности, которая возможна после победы над коронавирусом. Я думаю, что в этом вопросе молодежь должна сыграть определяющую роль. Молодежь наше настоящее и будущее, и от каждого поступка зависит развитие Азербайджана, благосостояние и здоровье граждан. Молодежь представлена в государственных органах, парламенте, муниципалитетах, бизнес структурах и других областях и вносит свой вклад в развитие общества. Я уверен, что наша молодежь, которая обладает широким творческим потенциалом и воспитывается на высоких морально-нравственных нормах и патриотическом духе, способна на решение любых задач. Дорогие мои, берегите себя, своих родителей и близких, друзей и просто незнакомых людей, ведь все мы граждане одной страны. Знайте, что мое сердце всегда с вами!", - добавил Тариэль Гасымов.

(Авторы: Вугар Иманов)

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