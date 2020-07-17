Азербайджанские женщины записываются для прохождения военной службы на добровольной основе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сегодняшний день в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана обратились около 8 500 тысяч граждан, которые отозвались на призыв Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами - Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они выразили свое желание пройти службу в рядах вооруженных сил на добровольной основе и были зарегистрированы в соответствующем порядке. Среди них немало женщин, которые активно делятся в соцсетях постами онлайн-регистрации на сайте министерства обороны Азербайджана (https://mod.gov.az/az/muracietler-121/?scatid=121&fbclid=IwAR3ELB5-zX5PBRaQVcSLmmDhC9BIcST4mSpfJoKO35prH-1E1pV6WkRAEec), сообщает Trend Life.

Дизайнер Вафа Исазаде, публицист Вюсаля Алибейли, HR-специалист Шукюфа Рамизгызы, волонтер DOST Agentliyi Мансура Гурбанзаде и многие другие выразили желание непосредственно помочь армии в борьбе с армянской оккупацией.

Госслужба выражает гражданам глубочайшую благодарность за проявленный высокий патриотизм. Было отмечено, что в случае необходимости военнообязанные запаса в соответствии с требованиями законодательства могут быть призваны местными структурами Службы и привлечены к соответствующим мероприятиям для обеспечения защиты страны и безопасности государства.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок и на протяжении этих дней проводили провокационные действия. При отражении нападения противника и ожесточенных боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, сержант Вугар Садыгов, рядовые Эльчин Мустафазаде, Низам Исмаилов, ефрейтор Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдемиров. В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен серьёзный ответный удар, враг был отброшен назад, понеся большие потери.

(Автор: Вугар Иманов)