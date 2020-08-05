Отменены разрешения на выход из дома, но никто не отменял правильного, разумного отношения к пандемии - народный писатель Натиг Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ - Несмотря на введение ряда послаблений в городах и районах, где действует ужесточенный режим карантина, граждане нашей страны должны продолжать соблюдать все меры при сложившейся ситуации, правильно и разумно относиться к пандемии. Об этом сказал Trend Life в среду народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

"С сегодняшнего дня отменены СМС-разрешения для выхода граждан из дома на ограниченное время. И это, судя по тому, что число выздоровевших намного превышает число заразившихся вирусом, правильное, и пожалуй своевременное решение - люди соскучились по пляжам, по морю, лето скоро на исходе и хочется воспользоваться благами, что дает нам природа, хочется купаться, загорать… Отменены разрешения на выход из дома, но никто не отменял правильного, разумного отношения к пандемии, к этой большой проблеме, с которой мы все столкнулись, и которую стремимся пережить. Осторожность всегда в таких случаях остается актуальной. У нас в народе говорят, и эту пословицу знает и стар, и млад: "Осторожность украшает джигита". Многие из моих знакомых очень бурно выражают свою радость в связи с отменой СМС-разрешений, я им говорю: мы все будем радоваться, по-настоящему радоваться, когда в Азербайджане число новых инфицированных приблизится к нулю. Это будет настоящий повод для радости от победы над коронавирусом. И чтобы приблизить этот день, мы должны следовать уже общеизвестным правилам поведения в обществе, о которых я и многие известные деятели культуры и науки неоднократно писали и говорили, так что не вижу необходимости повторяться. Я знаю немало людей, которые в самом начале пандемии несерьезно отнеслись к этой неизвестной, еще неизученной болезни, к беде, что обрушилась на нас, как и на весь мир, и эти люди на своем горьком опыте убедились, насколько страшна болезнь, с чем мы столкнулись… Некоторых из своих знакомых, товарищей я потерял. Я не хочу, чтобы это повторилось", - отметил он.

Натиг Расулзаде добавил, что в ситуации с распространением коронавирусной инфекции следует принимать во внимание опыт других стран.

"Следует учитывать и учиться на опыте других стран, посмотрите, как проходила борьба с пандемией в некоторых европейских странах - стоило им ослабить, смягчить карантин, как неверное, порой, я бы сказал, легкомысленное поведение населения, вновь приводило к резкой вспышке болезни, возрастанию числа инфицированных. Давайте учиться на чужом опыте, хотя нам и своего хватает, но в этом деле нельзя пренебрегать ничьим опытом, потому что до сих пор мы еще не так много знаем о злонамеренных возможностях вируса, объявшего почти все страны. Давайте научимся выживать. У нас нет другого выхода. Мы живем в нелегкое время, на долю нашей родины выпали тяжелые испытания – с одной стороны борьба с пандемией, с другой постоянные провокации со стороны армянских фашистов. Азербайджан борется на два фронта, но я уверен, как бы тяжело нам ни было, мы победим, победим и армянский фашизм, который как необъяснимый для нормальных людей вирус сидит в головах руководства соседней страны, победим и сам коронавирус. Мы пока успешно прошли полпути, давайте так же пройдем оставшийся путь. Берегите себя, своих родных и наш народ", - подчеркнул народный писатель Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева )