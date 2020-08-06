"Уроки антифашизма" - онлайн-выставка в Баку
БАКУ /Trend Life/ - Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку представил на своей странице в социальной сети Facebook онлайн-выставку "Уроки антифашизма", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.
Онлайн-выставка подготовлена Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Москва).
Экспозиция посвящена политико-воспитательной работе среди немецких военнопленных и военнопленных других стран-союзниц Германии, находившихся на территории СССР в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.
(Автор: Джани Бабаева)
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