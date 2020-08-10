Скончался "азербайджанский Шаляпин" Эльдар Алиев

Социум 10 августа 2020 16:57 (UTC+04:00)
Скончался "азербайджанский Шаляпин" Эльдар Алиев

4 августа в Милане умер выдающийся азербайджанский оперный певец, всемирно известный бас-кантанте Эльдар Алиев, передает Trend Life со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Его уникальный голос с бархатистым, мягким тембром, звучавший полнокровно и мощно, обладал богатейшей палитрой, как у Федора Шаляпина, который тоже пел высоким басом. Музыковеды говорят, что тембр этого голоса наиболее "добрый" и "солнечный". Таким был и сам Эльдар Алиев.

Он родился в 1971 году в Баку. С детства играл на фортепиано и мечтал о мировой эстраде. В 1991 году Эльдар Алиев поступил на отделение вокала бакинской консерватории, чтобы, по его собственному признанию, получить классическое образование и таким образом "иметь отношение к высшим музыкальным кругам города". Однако, когда юноша прикоснулся к оперному искусству, ни о чем другом думать уже не мог. Он осознал, что опера – высшее выражение творческих возможностей певца. "Петь в опере – ни с чем несравнимое наслаждение. Я обожаю сам процесс пения намного больше, чем аплодисменты, успех, карьеру, хотя все это взаимосвязано", - признавался позже Алиев.

Он учился на втором курсе консерватории, когда в Баку из Италии приехал Ризван Садырханов, которого за рубежом знают больше, чем на родине - оперный певец и композитор, писавший музыку на стихи Андрея Дементьева. В 1992 году директор итальянской Академии вокального искусства профессор Сорбини доверил Садырханову отбор одаренных ребят на учебу. Садырханов устроил прослушивание, отобрал интересные голоса и повез записи в Италию. Вскоре бакинским студентам, среди которых оказались бас Эльдар Алиев, сопрано Наргиз Керимова, тенор Адыль Ахундов пришли приглашения.

Алиев получил стипендию итальянской Академии Озимо в Южной Италии. Там он проучился полтора года, а когда в Ла-Скала объявили набор на курсы вокала при театре, отправился в Милан, успешно сдал вступительные экзамены и оказался в школе при Ла-Скала. К тому времени к Алиеву в Италию приехала жена, с которой он познакомился еще будучи студентом в бакинской консерватории.

Уже в 1994 году Алиев пел на конкурсе Amici del Loggione del Teatro alla Scala Карло Бергонци, а на конкурсе Toti Dal Monte в Тревизо за роль Зарастро в опере Моцарта "Волшебная флейта" получил восторженные отзывы в итальянской прессе.

Собственно, профессиональную карьеру Эльдар Алиев начал в театре Комунале ди Тревизо с новой постановки "Волшебная флейта" под управлением швейцарского дирижера Петера Маага, ездил с гастролями по Италии, Израилю и европейским странам.

В 1996 году у Алевых родился сын, а через два года – дочь. "Они родились под звуки моего голоса, так что сын знает весь басовый репертуар", - говорил Эльдар Алиев, когда сыну было всего четыре года.

В 2000 году он признался, что семья переживает не лучшие времена: "Начало было бурным и счастливым, но в итальянской актерской среде много непрочных браков, много разводов. Успешная карьера предполагает частые разъезды. Я практически живу на чемоданах".

Действительно, в то время вокалист заключал по шесть-семь контрактов в год с театрами разных стран. За свою яркую творческую карьеру Эльдар Алиев делил сцену с выдающимися музыкантами современности, ему рукоплескали ценители оперного искусства. Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и другие великие певцы, относились к нему как к равному.

Эльдар Алиев исполнял ведущие партии во многих знаменитых оперных театрах мира - Ла Скала, Немецкая национальная опера Staatsoper, парижская национальная опера Opéra National de Paris, Римский оперный театр Teatro dell’Opera di Roma, оперный театр Венеции Teatro La Fenice di Venezia, мадридский королевский оперный театр Teatro Real, лондонский королевский театр Ковент-Гарден, национальный театр Мюнхена Nationaltheater München…

Что послужило причиной смерти 49-летнего артиста, неизвестно; но, говорят, что необычайно добрый человек, всегда помогавший всем, кому мог, под конец жизни остался совсем один.

Сейчас идут переговоры о том, чтобы похоронить певца на родине - в Азербайджане.

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