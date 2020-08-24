Онлайн-выставка в Баку "Мир без ядерного оружия" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку представил онлайн-выставку плакатов "Мир без ядерного оружия", подготовленную российской художницей Натальей Шевченко (творческий псевдоним Натан), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Плакаты, вошедшие в экспозицию, Натан посвятила призыву к миру без ядерного оружия. Некоторые из работ посвящены пророческим словам великого ученого Владимира Вернадского: "Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться все им ранее пережитое. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука?"