Айгюн Кязымова посвятила новый проект памяти генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова представила новый видеоклип на композицию "Əsgər marşı" ("Марш солдата"), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Видеопроект народная артистка посвятила памяти всех шехидов - героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

"Прошло 40 дней, как генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев стали шехидами. В этот тяжелый, но в тоже время славный день, я решила представить проект "Əsgər marşı". Этот проект я посвящаю всем шехидам", - сказала Кязымова.

Видеопроект реализован HN Media под руководством Гаджи Нурана Гусейнова, режиссер – Рашад Гасанов.

Съемки проходили в одной из воинских частей.

(Автор: Джани Бабаева)

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