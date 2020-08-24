Айгюн Кязымова посвятила новый проект памяти генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова представила новый видеоклип на композицию "Əsgər marşı" ("Марш солдата"), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.
Видеопроект народная артистка посвятила памяти всех шехидов - героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
"Прошло 40 дней, как генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев стали шехидами. В этот тяжелый, но в тоже время славный день, я решила представить проект "Əsgər marşı". Этот проект я посвящаю всем шехидам", - сказала Кязымова.
Видеопроект реализован HN Media под руководством Гаджи Нурана Гусейнова, режиссер – Рашад Гасанов.
Съемки проходили в одной из воинских частей.
(Автор: Джани Бабаева)
.