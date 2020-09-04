В Баку прошел "Диктант Победы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На площадке Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку прошел Всероссийский исторический диктант – "Диктант Победы", сообщили Trend Life в пресс-службе РИЦ.

Впервые Диктант был организован в 2019 году, в нем приняли участие все регионы России и 23 зарубежные страны.

На площадке РИКЦ Диктант написали 30 человек. Среди них – школьники, студенты, преподаватели, дипломаты. В условиях карантина Диктант проходил с соблюдением всех предусмотренных ограничительных и санитарных мер. Участники писали Диктант в трех разных аудиториях, по 10 человек в каждой.

С результатами Диктанта его участники смогут ознакомиться на интернет-сайте https://диктантпобеды.рф по своему индивидуальному идентификационному номеру.

(Автор: Джани Бабаева)