Коллектив Государственного кукольного театра им. Абдуллы Шаига перевел средства в Фонд помощи ВС Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига перечислил 5000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Коллектив театра отмечает, что азербайджанская армия с доблестью выполняет свою миссию по освобождению от оккупации земель страны.

Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Фонд финансируется за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

(Автор: Джани Бабаева)