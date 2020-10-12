Личные вещи героя Апрельских сражений переданы в музей: благодаря таким смелым защитникам Родины мы одержим победу! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошло мероприятие, посвящённое памяти героического участника Апрельских сражений 2016 года, офицера Азербайджанской Армии, полковника-лейтенанта Санана Ахундова, сообщили Trend Life в музее.

В мероприятии приняли участие директор Музея, академик Наиля Велиханлы, родители шехида – Таир Ахундов и Роза Ахундова, родственники и сотрудники музея.

Старший специалист отдела научной экспозиции и организации выставок музея Рамия Исмаилова представила видеоролик, посвящённый жизни и боевому пути Санана Ахундова, а также личные вещи и документы военнослужащего, погибшего в апрельских боях, переданные музею.

Директор музея Наиля Велиханлы выразила признательность семье Санана Ахундова за переданные музею экспонаты, отметив, что благодаря таким смелым защитникам Родины, как Санан Ахундов, мы одержим победу над противником. Родине нужны такие военные, чтобы родную землю не топтали чужаки.

Заместитель директора музея, доцент Махфуза Зейналова добавила, что представленные 20 материалов – личные вещи и документы шехида еще больше обогатили коллекцию музея. Было отмечено, что данные материалы послужат дальнейшему повышению патриотического воспитания подрастающего поколения.

Выступивший на мероприятии отец шехида - Таир Ахундов подчеркнул, что служить Родине – это долг каждого молодого человека. Благодаря политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева наши оккупированные земли будут возвращены, победа будет за нами.

В заключении выступил заведующий отделом научной экспозиции и организации выставок, доцент Сабухи Ахмедов, который рассказал о боевом пути шехида и его героической гибели, когда он спасал раненых боевых друзей.

Отметим, что Санан Ахундов окончил Бакинское высшее военно-морское училище (1996-2001 годы), Бакинский государственный университет (2004-2009 годы) и Немецкую военную академию (2005-2007 годы). За годы военной службы он заслужил уважение руководства и личного состава. Ахундов героически погиб 19 апреля 2016 года в направлении Ястытепе в Физулинском района.

(Автор: Джани Бабаева.)