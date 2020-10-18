Власти Армении - это фашистская клика, которая отдает бесчеловечные приказы - народный артист Теймур Геокчаев

БАКУ /Trend Life/ - В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами, примерно в час ночи 17 октября 2020 года, жилых кварталов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вне прифронтовой зоны, скончались 14 человек, среди них три ребенка, в общей сложности пострадали 55 человек.

Это настоящее варварство, которое не укладывается ни в какие человеческие рамки. Об этом сказал Trend Life народный артист Азербайджана, директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, известный дирижер Теймур Геокчаев.

"Я понимаю - война, идут боевые действия на линии фронта, но подвергать ракетному обстрелу мирных жителей – непостижимая жестокость. Беспощадная расправа с мирным населением Азербайджана еще раз демонстрирует фашистскую сущность армянских властей. Как же подло пускать ракеты ночью по спящему городу, просто взять и целенаправленно уничтожать людей – такие шаги идут в разрез со всеми нормами человеческой морали.

Власти Армении - это фашистская клика, которая отдает бесчеловечные приказы. Но придет время, и армянский народ поймет, кто такие их руководители", - сказал народный артист Азербайджана.

Теймур Геокчаев отметил, что около 30 лет азербайджанский народ ждал освобождения от оккупации родных земель, и вот этот момент настал.

"Мы все знали, что этот день придет! Верили, что беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свой родной край. Я был в Шуше в 1977 году на юбилее Сулеймана Алескерова. Никогда не забуду красоту Шуши, там сам воздух пропитан музыкой. Поэтому, когда наша земля была под пятой врага, для всех граждан Азербайджана это было глубокой, ноющей раной. А сегодня, когда наша доблестная армия освобождает от оккупации исконные земли Азербайджана, мы встречаем эти новости с огромной радостью. Конечно, весть о том, что освобожден Физули принесла азербайджанскому народу огромное счастье.

Сегодняшний день показывает, что азербайджанский народ как единый кулак, каждый на своем посту делает все, чтобы приблизить час Великой Победы.

Я воодушевлен, так же, как и все ученики музыкальной школы имени Бюльбюля, успехами азербайджанской армии. Сейчас мы подготавливаем программу в честь нашей Победы. Все знают, что этот час придет, просто сейчас это вопрос времени. Мы верим в Великую Победу, и каждый из нас делает все, чтобы как можно быстрее приблизить этот день", - подчеркнул Геокчаев.

Народный артист Азербайджана выразил глубокие соболезнования родным и близким шехидов: "Они - герои, я горжусь своим народом".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)