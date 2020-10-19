Известный в Португалии художник: В Азербайджане живут тысячи армян, а в Армении – ни одного азербайджанца (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в Португалии художник, мастер-сюрреалист, художник-постановщик фильмов, лауреат международных премий, наша соотечественница, заслуженная художница Азербайджана Мехрибан Эфенди на английском языке обратилась к мировой общественности, призвав осудить агрессию Армении в отношении Азербайджана, сообщает Trend Life.

В видеобращении подчеркивается, что Азербайджан толерантная страна, где все граждане независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья, в том числе около 30 тысяч армян. Между тем, армянский терроризм на протяжении этих лет принес много бед и страданий всем народам Азербайджана. В частности, ВС Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, ночью 11 и 17 октября, подвергли ракетным обстрелам второй по величине город Азербайджана - Гянджу. В результате погибли мирные жители, в том числе маленькие дети и женщины, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам. Во время обеих терактов погибли 23 и ранены 83 мирных жителя, городу нанесен колоссальный ущерб. Причем, это было подлое ночное нападение, когда все спали, и среди жертв много детей, стариков и женщин. Было подчеркнуто, что Карабах исконная азербайджанская земля, и сегодня народ, сплотившись вокруг Президента Азербайджана, после многих лет безуспешных мирных переговоров, ведет справедливую борьбу за освобождение части оккупированной территории страны.

Напомним, что с 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло более 60 человек, среди которых восемь детей, около 300 ранены.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, освободив часть оккупированной территории от агрессоров.

(Автор: Вугар Иманов)