БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама распространил заявление, в котором выразил протест против террористической политики Армении в отношении Азербайджана, сообщили Trend Life в Центре.

В заявлении, направленном в международные организации, с которыми сотрудничает Международный центр мугама, отмечено, что в результате провокаций вооруженных сил Армении против нашей страны и обстрелов населенных пунктов Азербайджана из тяжелой артиллерии, среди мирного населения есть погибшие и раненые. Серьезный ущерб нанесен гражданским объектам, жилым зданиям, различным строениям, в том числе материальному культурному наследию.

В первый же день перемирия в гуманитарных целях вооруженные силы Армении подвергли ракетной атаке Гянджу - второй по величине город Азербайджана, расположенный в 80 км от линии фронта.

11 октября около 2 часов ночи в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении многоквартирных зданий в центре Гянджи погибли 10 человек, включая 4 женщин, ранены 34 человека, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей. Три ребенка потеряли обоих родителей. Нанесен ущерб более 10 многоквартирным зданиям и более 100 объектам различного назначения.

По данным независимых мировых СМИ (BC, Euronews, France24, AlJazeera, TRTWorld) удары по Гяндже не преследовали цели уничтожения военных объектов. Таким образом, целью армянской ракетной атаки был умышленный террористический акт против мирных жителей. Такой варварский акт никогда не может быть оправдан, поскольку ни один фактор не оправдывает преднамеренный обстрел мирных жителей.

В ночь с 16 на 17 октября, в очередной раз грубейшим образом нарушив гуманитарный режим прекращения огня, террористическая Армения подвергла ракетным ударам Гянджу, второй по величине город Азербайджана, находящийся полностью за пределами зоны боевых действий, что привело к большим разрушениям и человеческим жертвам. В результате очередного ракетного обстрела Гянджи 15 человек погибли, среди них дети, пострадали 55 человек.

Гянджа – это второй по величине город Азербайджана. В результате продолжающихся ракетных атак со стороны Армении нанесен ущерб памятникам, имеющим историческое значение. Гянджа - один из культурных центров региона. Это Родина великого Низами.

Гянджа, имеющая свои музыкальные традиции, также является колыбелью нашего мугамного искусства. Это край, который подарил музыкальному искусству Азербайджана видных деятелей.

Гянджинская государственная филармония, Мавзолей Низами Гянджеви, православная церковь Александра Невского - являются неотъемлемой частью культурной жизни Гянджи.

Международный центр мугама неоднократно проводил в Гяндже большие и торжественные музыкальные программы, юбилейные концерты. Концерты Международного фестиваля мугама и Телевизионного конкурса мугама, организованные Фондом Гейдара Алиева, всегда встречались в Гяндже с большим интересом.

Международный центр мугама решительно осуждает оккупацию азербайджанских земель и ракетный обстрел мирных жителей со стороны Армении.

Мы призываем мировое сообщество, международные организации, Европейский парламент, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ООН восстановить территориальную целостность Азербайджана и немедленно прекратить террористическую политику Армении против азербайджанского народа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)