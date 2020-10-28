Скончался заслуженный артист Этибар Гасымбейли

БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный артист Азербайджана, известный исполнитель на гармони, педагог-репетитор Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова Этибар Гасымбейли, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Этибар Гасымбейли скончался 27 октября в возрасте 63 лет.

Отметим, что Этибар Гасымбейли родился 23 сентября 1957 года в Баку. Он окончил музыкальную школу по классу игры на гармони. В 1974 году, пройдя конкурс под руководством маэстро Ниязи, был принят в Государственный ансамбль песни и танца при филармонии (сейчас – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). В ансамбле он работал под руководством видного композитора, народного артиста Азербайджана Джахангира Джахангирова и мастера национального танца, народного артиста Алибабы Абдуллаева.

За период своей деятельности Этибар Гасымбейли в составе ансамбля выступал на гастролях в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Франции и других странах.

В 1979 году был принят на должность руководителя Азербайджанского государственного концертного объединения, а также был художественным руководителем созданного при Объединении ансамбля "Koroğlu", в котором проработал до 2005 года. В сопровождении данного ансамбля в зарубежных странах выступали известные исполнители - Шовкет Алекперова, Рубаба Мурадова, Гаджибаба Гусейнов, Абульфат Алиев, Сара Гадимова, Тукезбан Исмаилова и другие.

С 2010 года Гасымбейли работал в качестве педагога-репетитора в Азербайджанском государственном ансамбле песни и танца имени Фикрета Амирова.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Джани Бабаева)