Они готовы умереть во имя Победы! - кинорежиссер Зия Шихлинский

БАКУ /Trend Life/ - Воин должен воевать с военнм, сказал Trend Life заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский, комментируя обстрел ВС Армении мирных городов Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий.

"Воин должен воевать с военным, а не с мирным населением, тем более - с женщинами и детьми. Это не по-мужски… Но скажу одно, я предполагал, что они пойдут на такие коварные шаги, потому что очень хорошо знаю эту нацию, и знаю, на что она способна. Но обстрел мирных жителей Азербайджана из кассетных бомб, запрещенных всеми международными конвенциями – это бесчеловечный акт", - отметил кинорежиссер.

Шихлинский подчеркнул, что весь Азербайджан сплотился, и дает достойный отпор армянским оккупантам.

"Победа будет за нами! Мы воюем на своей территории, освобождая от оккупации свои земли. В этой войне участвует весь многонациональный Азербайджан, все граждане нашей страны - азербайджанцы, русские, евреи, татары, лезгины, аварцы, талыши… Все как один встали на защиту территориальной целостности Азербайджана.

И еще, среди военнослужащих, освобождающих наши земли от оккупантов, очень много ребят из семей беженцев и вынужденных переселенцев, которые видели страдания, тоску по родному краю своих родителей. Они готовы умереть во имя Победы!", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева )