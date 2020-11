Известные личности и молодежь в мировом флешмобе I AM FROM KARABAKH-AZERBAIJAN! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсетях продолжается грандиозный широкомасштабный международный марафон - I AM FROM KARABAKH-AZERBAIJAN!, сообщает Trend Life. Мировой флешмоб с участием более 50 млн. азербайджанцев организован по инициативе Литературного проекта "SÖZ" Министерства культуры Азербайджана. Марафон стартовал 8 ноября – в день освобождения Шушы (https://www.trend.az/life/socium/3331302.html). Для того, чтобы стать участником марафона вам нужно всего лишь запомнить три правила:

Поделиться в виртуальном пространстве видеороликами участников марафона. Снять свое видео, зачитав на английском языке, подготовленные для Вас 2 фразы - “Hello. My name is ... And I am from Karabah/Azerbaijan!” Выставить свое видео в социальных сетях!

Обязательный сопроводительный текст над видео:

Vətənə dəstək ol!

Gördüyünü->Paylaş<-Özünü çək

Поддержи мою Родину!

Увидел->Поделись<-Сними свое видео

Stand for my Motherland!

Watch->Share<-Make your own video

Hello.My name is...

And I am from Karabakh Azerbaijan

@sozkarabakhazerbaijan

#sozKarabakhAzerbaijan

#QarabağAzərbaycandır

#KarabakhisAzerbaijan #КарабахЭтоАзербайджан

#WorldWakeUp

#stoparmenianoccupation

«Только благодаря личному участию каждого из нас, мы сумеем добиться добиться Цели! Наша победа в сплоченности и единстве народа! Независимо от вашего социального статуса, положения в обществе, места проживания и национальной принадлежности, Вы можете стать сильным звеном в сплоченной, крепкой цепи настоящей виртуальной армии, борющейся за правду, справедливость и освобождение родных земель от армянской фашистской оккупации! Каждый из Вас лично сможет поддержать страну в эти героические дни и продемонстрировать мировому сообществу силу и единство азербайджанского народа приняв участие в Цель марафона: за короткий срок довести до каждого пользователя социальных сетей в мире правду о Карабахе путем распространения коротких 10 секундных видео роликов, отснятых тысячами – миллионами наших сограждан, земляков и друзей!», - отметила руководитель "SÖZ", поэтесса Нигяр Гасанзаде

(Автор: Вугар Иманов)