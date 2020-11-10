Президент Азербайджана Ильхам Алиев - достойный сын великого Гейдара Алиева – Зарифа Салахова

БАКУ /Trend Life/ - Наш сплоченный народ и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым завоевал достойную победу над Армений, и мы по праву чувствуем себя счастливыми, что на поле боя и в политической сфере завоевали историческую победу, сказала сегодня Trend Life директор первого в мире Музея миниатюрных книг, председатель правления Азербайджанского общества книголюбов, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель культуры Зарифа Салахова.

"Дальновидная политика, высокий уровень взаимоотношений в международной сфере, развивающаяся экономика и создание мощной армии, забота и любовь к своему народу показали, что Ильхам Алиев достойный сын великого Гейдара Алиева! В связи с известными событиями, которые начались 27 сентября, и после победоносного шествия нашей армии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно обращался к народу, что вызывало большой отклик в обществе и во всем мире. Поэтому я решила выпустить два тома книг в миниатюре с этим выступлениями на азербайджанском и русском языках. А предварять эти книги будет одно из обращений Гейдара Алиева. Все эти события показали не только высокий уровень единства народа, патриотизм и любовь к родине, все передовые СМИ хотели взять интервью у Ильхама Алиева, который представлял всему миру справедливую позицию Азербайджана по освобождению страны от армянских оккупантов. Поздравляю весь азербайджанский народ с этой победой, желаю стране мира и процветания!", - сказала Зарифа Салахова.

По словам директора музея, коллектив ждем скорейшего завершения пандемии коронавируса, чтобы вновь открыть свои двери перед многочисленным посетителями.

"Наш музей, созданный благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву, стал первым в мире музеем миниатюрной книги. Гейдар Алиевич с дальновидностью оценил значение созданной нами коллекции не только для Азербайджана, но и для мировой культуры. Об этом свидетельствует и факт включения экспозиции музея в Книгу рекордов Гиннеса. Я издала 28 миниатюрных книг, посвященных деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Как известно, вход в наш музей бесплатный, и только в 2019 году его посетили более 12 тыс. граждан страны и более 70 тыс. зарубежных гостей. Книги служат просвещению народа, а об освободительной борьбе нашего народа против армянских агрессоров еще будет написано много произведений, выпущено литературы, которая навсегда запечатлеют эти славные дни", - добавила Зарифа Салахова.

(Автор: Вугар Иманов)