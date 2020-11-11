На Международной конференции обсудили вопросы систематического присвоения и плагиата азербайджанской музыки со стороны армян (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершена Международная онлайн-конференция "Azərbaycan musiqisinə qarşi aparilan işğalçiliq siyasətinə dair", в ходе которой состоялось обсуждение вопросов систематического присвоения и плагиата азербайджанской музыки со стороны армян, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конференция состоялась при организации Общественного объединения "Mədəni Əlaqələrin İnkişafına Dəstək" (Поддержка развитию культурных связей), при поддержке Совета Государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана и Центра анализа международных отношений.

Конференция прошла при участии руководства Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, представителей научно-исследовательской лаборатории, деятелей науки и музыкального искусства.

Основные задачи проекта – доведение до мировой общественности гуманитарных проблем, вызванных в результате оккупационной политики Армении против Азербайджана, осуждение агрессии против нашего культурного наследия, а также научное подтверждение азербайджанских музыкальных произведений, ставших плагиатом.

В программе конференции, наряду с обсуждениями и выступлениями докладчиков, был представлен концерт, в ходе которого прозвучали азербайджанские музыкальные произведения, которые подверглись плагиату.

Как сообщила председатель Общественного объединения "Mədəni Əlaqələrin İnkişafına Dəstək", руководитель проекта Илаха Исрафилова к работе конференции присоединились представители из Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, США, Украины, России, Германии, Канады, Австралии, Израиля.

По окончанию конференции было принято заявление, осуждающее агрессию армян против азербайджанской культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)