В Тель-Авиве выходцы из Азербайджана отмечают победу над Арменией музыкой и танцами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На улицах Тель-Авива уроженцы Азербайджана отмечают историческую победу своей родины над армянскими агрессорами, сообщает Тrend Life. Молодежь с флагами Азербайджана и Израиля выражает свою поддержку, танцуя под азербайджанскую музыку, поздравляя друг друга с победой.

В Израиле живет большая азербайджанская диаспора. Это израильтяне разных национальностей, родившиеся и выросшие в Азербайджане, каждый из которых любит родной край и поддерживает с ней связь. Более 70 тысяч выходцев из Азербайджана активно поддерживают страну, организуют и принимают участие в различных акциях, плодотворную деятельность осуществляет Международная ассоциация Азербайджан–Израиль (АзИз).

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)