ASAN - первое радио, начавшее вещание в освобожденном от оккупации городе Шуша

БАКУ /Trend Life/ - Радио ASAN стало первым азербайджанским радио, которое начало вещание в освобожденном от оккупации городе Шуша, сообщили Trend Life в Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Радиоволна оперативного информирования - ASAN в Азербайджане вещает на волнах 100, 96.5, 95.6 və 92.7 FM. Радио можно послушать посредством сайта asanradio.az, а также мобильного приложения.

Напомним, что Радио ASAN было создано по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2015 году.

Радио создано при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. В текущем году исполняется 5 лет со дня основания Радио ASAN.

(Текст: Джани Бабаева )