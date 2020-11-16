В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО)

Социум 16 ноября 2020 15:53 (UTC+04:00)
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Норвегии городе Осло отметили победу Азербайджана над Арменией праздничным вечером и экспозицией под названием "Biz Qalibik!" (Мы победители!), сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие прошло в Азербайджанском доме города Осло и организовано воскресной школой имени Низами Гянджеви. Вечер начался с гимна Азербайджана, почтена память шехидов, павших за свободу и независимость страны.

Учредитель Норвежско-Азербайджанской молодежной организации (NAYO) и Азербайджанского дома Рамиль Алиев поздравил соотечественников и воспитанников школы с историческим и знаменательным событием - 10 ноября, днём капитуляции Армении после победоносного шествия армии Азербайджана на поле боя, освободившей оккупированные на протяжении почти 30 лет 20 процентов территории страны. Было отмечено, что за 44 дня боев, проходивших на территории Азербайджана, наша диаспора в Норвегии активно информировала мировую общественность о справедливой позиции нашей страны, восстанавливавшую территориальную целостность в рамках международного права.

Воспитанники школы представили свои работы, посвященные культуре, традициям и символике Азербайджана, освобожденным городам и селам страны. Был накрыт сладкий стол, разрезан праздничный торт, представлена концертная программа с, прозвучавшими в ней, азербайджанскими музыкальными композициями. Среди воспитанников школы немало азербайджанских детей, которые родились и выросли в Норвегии, они скандировали "Да здравствует Родина!", "Да здравствует Азербайджан!", "Карабах – это Азербайджан!".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Image
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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