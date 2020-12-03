Эмин Мусеви нашел разрушенный отчий дом в селе Сеидли Агдамского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский телеведущий, директор ASAN radio Эмин Мусеви разыскал отчий дом в селе Сеидли Агдамского района, который, как и вся деревня, лежал в руинах. Именно здесь родился его отец, сюда на лето к бабушке и дедушке приезжал маленький Эмин, здесь ему были дороги каждая улица, каждый дом, каждая пядь земли...

В беседе с Trend Life Эмин Мусеви поделился своими впечатлениями, которые тревожили его на протяжении почти 30 лет, с тех пор как армянскими оккупантами была захвачена и разрушена родина его предков.

"В селе Сейидли прошла часть моего детства. Здесь росли прекрасные тутовники и гранаты, это был цветущий край. Мой дом, как и дома соседей, полностью разрушен. Весь Агдам является городом-призраком, осталась только чудом уцелевшая Джума мечеть… Очень трудно описать мои чувства: с одной стороны радость освобождения, с другой – село полностью разрушено, до этих дней не дожили те, кто умер годами ранее, так и не увидев освобождённый край. Но, думаю, их души сейчас радуются на небесах, а мы обязательно заново все отстроим. Агдамский регион, так же как и другие освобождённые города, села и районы, вновь будет процветать. Справедливость восторжествовала и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Очень приятно осознавать, что мы – народ победитель, который выиграл эту битву со злостным и жестоким врагом, для которого нет ничего святого. Наши земли освобождены от оккупации и везде реет флаг Азербайджана!", - сказал Эмин Мусеви.

Агдам был освобожден от армянской оккупации 20 ноября. Напомним, что 23 июля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали большую часть территории Агдамского района. В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать 846,7 квадратных километров территории Агдамского района, то есть 77,4 процентов от общей площади. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома. В 2008 году журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой". Агдамский район был хорошо известен пищевой промышленностью и сельским хозяйством, действовали множество предприятий и заводов, многочисленные учебные заведения, техникумы, медицинское и музыкальное училища, драмтеатр, исторические памятники, образцы культуры и архитектуры, районная библиотечная сеть из более 200 филиалов. Среди разрушенных зданий - известный на весь бывший Союз - единственный Музей хлеба, а также Чайный дом, стадион футбольного клуба "Карабах".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)