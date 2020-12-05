Единственная сестра из числа 2783 братьев-шехидов… Мать с небес будет гордиться ими… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" представляем читателям Trend Life материал о единственной женщине-шехиде из числа 2783 шехидов, которая героически погибла, вынося раненых солдат с поля боя во время Второй Карабахской Отечественной войны. У 31-летней Арасты Бахышовой остались двое детей...

Араста родилась в селе Гымылгышлаг Хачмазского района. Когда ей было 4 года, она потеряла отца, старшего лейтенанта Керима Бахышова, который работал начальником охраны МЧС Азербайджана. Ее отец был одним из тех, кто принимал самое непосредственное участие в ликвидации Чернобыльской аварии, где подорвал свое здоровье, в последние годы он страдал от онкологического заболевания. В семье росли еще двое сыновей - Турал и Вугар, для которых Араста впоследствии стала настоящей опорой. Возможно, судьбой ей было уготовано погибнуть именно в таком возрасте. Отец назвал ее в честь матери, которая скончалась во время родов в возрасте 32 лет. Он называл свою дочку Арасту – Anam. Девочка, как у нас принято говорить, росла как мальчик – очень озорная, боевая и всегда могла постоять за себя. Деревенские мальчишки говорили, что хотя у нее два брата, которых она могла позвать на помощь, но никогда этого не делала и сама разбиралась с обидчиками. Она стоила сотни мальчиков – говорили пацаны.

С детства ее тянуло в преподавательскую деятельность и военную сферу. Поступила в Бакинский педагогический техникум имени Мирзы Сабира, на втором курсе вышла замуж, но семейная жизнь не сложилась. После развода устроилась на работу в военный госпиталь. Чтобы осуществить еще одну мечту детства, успешно окончила медицинские и военные курсы, начала работать в системе связи. Всего за несколько лет стала сержантом, была удостоена медалей «За безупречную службу» 2 и 3-й степени, трех юбилейных медалей «Вооруженных сил Азербайджана» в честь, 90, 95 и 100-летия ВС Азербайджана. Когда 27 сентября началась война, решила добровольцем отправиться на фронт. Ее мать Мактуба ханум уговаривала дочь остаться, ведь дома двое маленьких детей, на кого их оставляешь, но Араста была непреклонна. «Мама, я не могу здесь больше находиться, мое место там», - сказала дочь, которая была настоящим патриотом и хотела внести свою лепту в окончательную победу над армянскими оккупантами. Ей был всего 31 год...

Во время военных действий Араста неоднократно спасала раненых солдат, на своих хрупких плечах выносила их с поля боя. Бесстрашная женщина жила лишь с одной мыслью - спасти солдат и офицеров, оказать первую медицинскую помощь и доставить их в госпиталь. Мать и дети очень переживали, особенно, когда по нескольку дней не было вестей от неё. В последнем разговоре дочь сообщила матери, что они находятся недалеко от линии фронта, в районе Физули и Губадлы. Это произошло 24 октября, во время боев за освобождение Губадлы. Она выносила раненых с поля боя, когда снайпер выстрелил ей в голову…

Мать Мактуба ханум со слезами на глазах вспоминает: "Она сказала – мама я ухожу на фронт и доверяю тебе своих детей. Дочь сказала, что у каждого своя судьба и если станет шехидом во имя Родины, это лучшая для нее награда в этой жизни. Она не боялась смерти… Когда меня вызвали на опознание, я увидела, что мой любимый ребенок совсем не утратил свою красоту. У нее были длинные волосы... Моя дочь была красива и величава. Я не верила в ее смерть. Думала, что сейчас она встанет и вновь крепко обнимет меня…".

Араста жила не только ради Родины, но и детей - 11-летнего сына Мардана и 10-летней дочери Зохры, чтобы они не жили под страхом того, что когда вырастут, армянские агрессоры будут угрожать их жизням. Она погибла за всех детей страны, за их мирное и счастливое будущее.

Мактуба ханым вспоминает: «Знаете, что я обнаружила у нее в кармане? Расписание уроков детей… Ради детей она жертвовала собой. Как только у неё выпадало свободное время, она звонила домой, интересовалась учебой детей, хотела, чтобы они выросли образованными, достойными гражданами страны».

Дети говорят, что она была для них не только матерью, но и настоящим другом… Они гордятся ею и обещают, что обязательно исполнят волю матери – выучатся и прославят имя страны на весь мир! Все узнают – они дети шехида Арасты Бахышовой, а мать с небес будет гордиться ими…

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)