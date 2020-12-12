В Национальной библиотеке Азербайджана открыт уголок, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке Азербайджана состоялось открытие уголка, посвященного общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Директор библиотеки Керим Таиров отметил на открытии, что мероприятие приурочено ко дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера.

Керим Таиров рассказал, что 1995-1997 годах великий лидер четырежды посещал Национальную библиотеку. В ходе первого визита Гейдар Алиев подарил Национальной библиотеке около 300 книг из личной библиотеки.

Было отмечено, что в открывшемся уголке представлены издания, подаренные великим лидером. Также здесь хранятся книги о нем, записи выступлений во время визита в Национальную библиотеку и фотографии. Здесь также представлен Коран, привезенный великим лидером из Мекки, и подаренный Национальной библиотеке.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов отметил, что ныне душа общенационального лидера возрадовалась, потому что Азербайджан, который он любил больше всего на свете, празднует Победу в Отечественной войне. Эту радость Победы нашему народу принес достойный продолжатель политики Гейдара Алиева – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев.

Председатель Сабаильской районной организации ПЕА, профессор Шамсаддин Гаджиев в своем выступлении отметил, что Вооруженные силы Азербайджана были созданы в период руководства великого лидера, а в последующие годы, благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева к сфере армейского строительства, они превратились в мощную азербайджанскую армию. Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана доблестная армия страны одержала историческую Победу, освободив земли, которые около 30 лет находились под оккупацией, добавил он.

(Автор: Джани Бабаева)