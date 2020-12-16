Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО)

Социум 16 декабря 2020 16:16 (UTC+04:00)
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - «Şəhid anası rütbəsi - звание матери шехида! Я горжусь этим именем, тем, что мой сын погиб во имя освобождения Родины от армянских оккупантов, как и тысячи азербайджанских матерей, которые больше не увидят своих сыновей, но именно их героизм позволяет видеть сегодня Азербайджан свободным», - начала беседу мать шехида Турала Гасымова Метанет ханым.

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Trend Life материал о солдате Турале Гасымове, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно). Вернее, это исповедь матери – гордой Азербайджанки!

«Человеку жизнь не даруется, а дается в долг. Её надо прожить с достоинством и честью, как это сделал мой сын Турал! Мой бесстрашный герой, даровавший мне высокое звание матери-шехида в тяжелых боях на Агдеринском направлении. 44-дневная война показала лучшие качества азербайджанского народа – единство, отвагу, доблесть, бесстрашие, благородство. Земля становится священной, окропленная кровью шехидов. Я живу сегодня с чувством гордости, зная, что в этой земле есть капелька крови моего любимого чада. Очень больно осознавать, что больше не смогу обнять и поцеловать сына, но еще больнее было все эти годы, когда наши земли были под пятой врагов, которые издевались и мучили наш Карабах, уничтожали и разрушали, сеяли нечестие на нашей благословенной земле. Спи спокойно, мой сын. Пусть твоя душа радуется в раю, я надеюсь на нашу скорую встречу. Вместе с тобою я умерла и ожила, мой шехид Турал», - слова матери, которые невозможно слушать без слез.

Турал родился 23 мая 1991 года в селе Дузгышлаг Геранбойского района. Еще во время Первой Карабахской войны четыре жителя этого села стали шехидами, среди которых был Зияд Масимов, удостоенный имени Национального героя Азербайджана. У Турала были золотые руки – он был плотником, к которому обращались со всей округи, потому что очень любил свое ремесло, относился к нему с особым искусством, восстанавливая даже самые ветхие деревянные изделия. Но более всего он любил Родину. 21 сентября состоялся призыв военнослужащих запаса. Турал отправился в военкомат, но его имени в списке не оказалось. Как известно, Армения готовилась к войне, и защитник Родины чувствовал, что совсем скоро наступят неспокойные дни, поэтому отправился к начальнику призыва и потребовал, чтобы его имя было внесено в список. В течение пяти дней сборов он показал себя как классный пулеметчик и был отмечен благодарственным письмом. В этом ему помогла срочная служба на Товузском направлении. Его отец Йелмар вспоминает: «Турал говорил, что живет только одним чувством – поскорее освободить земли от армянских агрессоров, потому что враг не уйдет добровольно, с ним бесполезно вести мирные переговоры. Пусть начнется война и мы уничтожим этих оккупантов». Как только завершились сборы, началась война. Турал был отправлен сражаться на Тертерское направлении, которое подвергалось интенсивному обстрелу врага, город Тертер и прилегающие села были разрушены. Его командир, старший лейтенант Фахмин Наджафов рассказывает, что Турал был не только метким стрелком и уничтожил большое количество живой силы противника, но на третий день боев проявил настоящий героизм, рискуя жизнью, из-под шквального огня вытащил троих тяжелораненых сослуживцев. На седьмой день боев он принял участие в сражении за один из постов, где своими глазами увидел прикованных цепями убитых армянских военнослужащих – это сделали армяне, чтобы те не дезертировали.

9:30 утра, 3 ноября, ясная погода, грело солнце… Началось освобождение стратегической высоты вблизи села Гасанага Агдеринского района. Наши солдаты пошли в атаку под шквальным огнем противника. До взятия высоты оставались считанные метры, когда Турал почувствовал острую боль в ноге. Он упал, но поднялся, чтобы продолжить бой. В этот момент рядом упал другой боевой товарищ и стал просить о помощи. Турал поспешил к нему, обняв, чтобы вытащить с поля боя, но был сражен вражеской пулей в живот… Они скончались вместе, обнявшись как братья…

Говорит мать Метанет ханым: «В этот день его пятимесячный сын Али безудержно плакал, никак не могли успокоить малыша. Как будто ребенок чувствовал гибель отца и кричал на весь мир… До сих пор я слышу этот плачь. Дитя, которое не умеет говорить, своими чувствами обращалось к миру… Как будто хотело сказать – отец, ты стал шехидом ради меня, ради всех детей Азербайджана и нашего мирного будущего, я всю жизнь буду с гордостью носить имя сына шехида.

Стать шехидом – это высшая вершина в жизни, не каждому суждено достигнуть ее. Это честь и достоинство, самая настоящая любовь к родной земле. Правду говорят, что шехиды не умирают, они отдают жизни, чтобы люди жили счастливо и победа, завоеванная ими, принесла долгожданный мир на нашу землю. На что способен человек ради защиты своей Родины? Все ли готовы жертвовать собой ради Отечества? Наши сыновья вписали свои имена в славную летопись истории Азербайджана – одни стали шехидами, другие не по годам повзрослели, став молодыми ветеранами, третьи потеряли здоровье, многие из них будут лечиться до конца жизни. Мой сын и тысячи таких, как он были в первых рядах, они навсегда останутся в памяти народа. Для каждого из нас есть священные понятия – родители, дети, родной очаг, семья, но выше Родины нет ничего на свете. Она одна на всех! История подвига азербайджанского народа была написана за эти 44 дня… Отечественная война нас многому научила, сделала сильнее и сплочённее. Это история моей семьи, это слова моей души и, главное, моего родного Азербайджана!»

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Image
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Image
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Image
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Image
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Image
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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