Скончалась известная азербайджанская актриса Сафура Ибрагимова. Фильмы "Гайнана", "Дервиш взрывает Париж"...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Сегодня после продолжительной болезни на 82 году жизни скончалась известная актриса театра и кино, лауреат Государственной премии, народная актриса Азербайджана Сафура Ибрагимова, сообщает Trend Life.

Сафура Ибрагимова родилась 27 декабря 1938 года в Баку, родом из посёлка Нардаран. После окончания средней школы поступила в труппу драматического театра. В 1960 году с целью углубления актёрской профессии поступила в Азербайджанский государственный институт драматического театра. В 1961 году в качестве дипломной работы сыграла в спектакле "Сердце матери" на сцене Азербайджанского государственного национального драматического театра, где проработала вплоть до 2005 года, воплотив множество ярких образов. По своему характеру, она была актрисой с лирико-драматической направленностью. На сцене отличалась искренностью и играла любые роли, вплоть до психологических. Сыграла в ряде значимых театральных постановок. В свое время была известна как "Илк Бахар гызы" ("Первая весенняя девушка"), которая принимал участие на празднике Новруз. На многих плакатах страны были помещены ее фотографии в образе Бахар гызы на фаэтоне. Дебютировала в кинематографе в 1961 году, сыграв более 20 ролей. В кино больше запомнилась как комедийная актриса, сыграв в таких культовых фильмах как "Гайнана" (Свекровь), "Дервиш взрывает Париж", "Яблоко как яблоко", "Наш учитель Джабиш", "Аршын мал алан", "Звук свирели" и т.д..

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)