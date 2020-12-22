Азербайджанские дети-жертвы Карабахской войны. На развалинах домов, оставшиеся сиротами… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Вместо добрых песен дети войны слышали разрывы бомб, вместо чистого неба видели горящие дома, вместо теплого семейного очага в их душе навсегда останется боль... Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от их последствий наиболее уязвимые члены общества – дети. Азербайджанские дети – жертвы первой и второй Карабахской войны, которые остались без домов и родителей, со сломанными судьбами в результате многолетней армянской агрессии. Еще в 1992 году 63 ребенка стали жертвами Ходжалинского геноцида, более десяти – в результате обстрелов запрещенными ракетами и кассетными бомбами мирных городов Гянджи, Нафталана, Барды, Тертера с 27 сентября по 10 ноября этого года. А сколько детей получили ранения! Около трех тысяч потеряли отцов в период второй Карабахской Отечественной войны, героически бившихся с армянскими оккупантами.

Это стало лейтмотивом русскоязычного проекта "STOP", осуждающего армянскую агрессию. Автор слов – Нигяр Гасанзаде, музыки – Вугар Джамалзаде, режиссер-постановщик - Эльнур Джабраилов, оператор – постановщик - Намиг Годжа, оператор – Олексий Крупина, монтаж – Наджаф Айдемир, цветокоррекция – Дмитрий Пономарев, продюсер – Руфат Мамедов, координатор – Ульвия Бабирли.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)