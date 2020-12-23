Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева рассказала о выступлении на Джыдыр дюзю (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от посещения освобожденного от армянской оккупации древнего азербайджанского города Шуша, сообщает Trend Life.

Тунзаля Агаева вместе с другими известными азербайджанскими деятелями культуры и искусства выступила с концертом, организованным на Джыдыр дюзю.

В видеоролике, которым певица поделилась в социальной сети, она назвала Джыдыр дюзю самой главной сценой в своей творческой деятельности, а букет цветов, который ей вручили азербайджанские солдаты – бесценным.

Народная артистка также посетила мечеть Говхар Ага, где помолилась за Родину. Она также почтила память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)