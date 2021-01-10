Создан бюст единственной женщины-шехида Второй Карабахской Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой скульптор Мустегил Бабаев создал бюст единственной женщины-шехида Второй Карабахской Отечественной войны Арасты Бахышовой, которая за героизм была удостоена медали "За Отчизну" (поcмертно), сообщает Trend Life.

31-летняя Араста Бахышова родилась в селе Гымылгышлаг Хачмазского района. Когда ей было 4 года, она потеряла отца, старшего лейтенанта Керима Бахышова, который работал начальником охраны МЧС Азербайджана. Ее отец был одним из тех, кто принимал самое непосредственное участие в ликвидации Чернобыльской аварии, где подорвал свое здоровье, в последние годы он страдал от онкологического заболевания. В семье росли еще двое сыновей - Турал и Вугар, для которых Араста впоследствии стала настоящей опорой. Возможно, судьбой ей было уготовано погибнуть именно в таком возрасте. Отец назвал ее в честь своей матери, которая скончалась во время родов в возрасте 32 лет. Он называл свою дочку Арасту – Anam. Девочка, как у нас принято говорить, росла как мальчик – очень озорная, боевая и всегда могла постоять за себя. Деревенские мальчишки говорили, что хотя у нее два брата, которых она могла позвать на помощь, но никогда этого не делала и сама разбиралась с обидчиками. Она стоила сотни мальчиков – говорили пацаны.

С детства ее тянуло в преподавательскую деятельность и военную сферу. Поступила в Бакинский педагогический техникум имени Мирзы Сабира, на втором курсе вышла замуж, но семейная жизнь не сложилась. После развода устроилась на работу в военный госпиталь. Чтобы осуществить еще одну мечту детства, успешно окончила медицинские и военные курсы, начала работать в системе связи. Всего за несколько лет стала сержантом, была удостоена медалей "За безупречную службу" 2 и 3-й степени, трех юбилейных медалей "Вооруженных сил Азербайджана" в честь, 90, 95 и 100-летия ВС Азербайджана. Когда 27 сентября началась война, решила добровольцем отправиться на фронт.

Во время военных действий Араста неоднократно спасала раненых солдат, на своих хрупких плечах выносила их с поля боя. Стала шехидом во время боевых действий на Губадлинском направлении. Это произошло 24 октября - она выносила раненых с поля боя, когда снайпер попал ей в голову…У нее остались двое детей - 11-летний Мардан и 10-летняя Зохра. Она погибла за всех детей страны, за их мирное и счастливое будущее.

(Автор: Вугар Иманов)