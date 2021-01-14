Танкист из Масаллы Интигам Аббасов – шехид, герой Карабахской войны. Его кумиром был Ази Асланов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина неделима!") представляем читателям Trend Life материал о танкисте, старшем прапорщике Интигаме Аббасове, который за героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны был посмертно удостоен медалей "За Отчизну" и "За освобождение Физули".

Интигам Явер оглу Аббасов родился 21 сентября 1978 года в селе Кёчекли Масаллинского района. В средней школе имени Садраддина Рагимова он отличался блестящими математическими способностями, неоднократно становился победителем различных олимпиад в регионе. Учителя и родные думали, что он обязательно станет математиком. Но Интигам выбрал военную сферу. Дело в том, что с детства у него была любовь к танкам, а его кумиром был герой из близлежащего города Лянкяран – Ази Асланов (22.01.1910 – 24.01.1945) , единственный азербайджанец - дважды Герой Советского Союза, военачальник, гвардии генерал-майор танковых войск, который покрыл себя вечной славой в битве с фашистами в Великой Отечественной войне. В 1996 году Интигам Явер оглу Аббасов был призван в ВС Азербайджана, а после завершения службы продолжил обучение в школе прапорщиков. В 2000 году был направлен в одну из военных частей Нахчыванской Автономной Республики, был командиром БТР и БМП, а затем танка. В 2006 году переведен в воинскую часть в Баку. Отмечен медалью третьей степени "За безупречную службу", юбилейными медалями "Вооруженные силы Азербайджана 95" и "Азербайджанская армия 100", почетными дипломами. Отличился во время Апрельских событий 2016 года после очередной армянской провокации. С первых дней войны принимал участие в тяжелых боях, освобождении семи деревень и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском районах. Стал шехидом 29 сентября во время освобождения Физулинского района. Друзья и близкие рассказывают, что он был не только отважным, но и очень добрым человеком, всегда первым приходил на помощь. И еще Интигам Аббасов был глубоковерующим человеком, совершал намаз, в бой пошел после утренней молитвы и возвысился на вершину шехидства. У него осталось двое детей - Али и Хадиджа, которых назвал в честь первых людей, принявших Ислам, двоюродного брата пророка Мухаммеда – Али и первой жены пророка Мухаммеда - Хадиджи.

Шехид и флаг Азербайджана - эти два святых слова дороги каждому азербайджанцу. Герои погибли с оружием в руках, защищая Родину от армянских оккупантов, и погребены с азербайджанским флагом. Шехидом называют мусульманина, который сражался или прилагал усилия ради Аллаха, Родины, народа и мученически погиб на этом священном пути. В Коране сказано: "Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха (шехидов). Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)