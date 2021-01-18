Состояние народного артиста Эльдара Гулиева тяжелое – Союз кинематографистов Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend Life/ - Состояние известного кинорежиссера Эльдара Гулиева, который со вчерашнего дня госпитализирован в кардиологическое отделение Республиканского лечебно-диагностического центра, остается тяжелым, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР). В данное время Эльдар Гулиев находится в реанимации.

Напомним, что сегодня прославленному кинорежиссеру, лауреату Госпремии, кавалеру орденов "Шараф" и "Шохрат", народному артисту Азербайджана Эльдару Гулиеву исполнилось 80 лет. В честь этого знаменательного события СКАР отметил многолетний творческий труд Эльдара Гулиева премией, которая будет вручена кинорежиссеру после его выздоровления.

Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсах Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм".

Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году с выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

Эльдар Гулиев - профессор кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Зрители с особой теплотой относятся к работам Мастера, среди которых такие фильмы, как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)