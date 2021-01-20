Памяти Фарида Хайрулина – фотожурналиста, донесшего миру правду о 20 Января в период информационной блокады (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января.

Ввод советских войск в Баку и другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева для подавления масштабных выступлений народных масс, стремящихся к свободе и независимости и протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. В ночь с 19 на 20 января 1990 года были жестоко убиты 147 гражданских лиц, ранены 744 невинных граждан, многие из которых остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестованы сотни людей, уничтожено большое количество личного и государственного имущества.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. Среди героев были и те, кто своей отвагой в период полной информационной блокады донес миру правду об этих событиях.

Одним из них был известный фотожурналист, заслуженный работник культуры, член Союза журналистов и Союза художников Азербайджана Фарид Хайрулин, который рискуя жизнью не только запечатлел кадры кровавой бойни 20 Января, но и благодаря их публикациям в зарубежных СМИ донес миру правду о трагедии в Баку. К большому сожалению, в прошлом году мы потеряли этого героя и патриота. Но остались его воспоминания и фотокадры 20 Января, которые навсегда останутся в памяти народа. Тогда Фарид Хайрулин был в эпицентре событий…

"Никогда не забуду весь этот ужас кровавой бойни и, в то же время, героизм нашего народа, который сплотившись, дал достойный отпор карателям и стал на путь независимости и процветания. Утром в половине восьмого я подъехал к метро "Азизбекова" (ныне "Кёроглу") и перед глазами предстала страшная картина – весь изрешеченный крупнокалиберными пулями "Камаз", а в кабине окровавленные вещи людей. Трупы уже убрали. Здесь я узнал, что в районе Сальянских казарм ведется интенсивная стрельба и сразу же поехал туда. Разбитые баррикады, трупы молодых людей вокруг, раздавленные танками автомобили, расстрелянная машина "Скорой помощи", перемешавшаяся с машинным маслом человеческая кровь на земле – я был в шоке от увиденного и осознал весь трагизм происшедшего.

Встав во весь рост, а во мне 192 сантиметра, я стал фотографировать все эти ужасные картины. Снимал четырьмя камерами, меняя объективы – черно-белые, слайды, негативы. А в голове лишь одна мысль: "Я журналист и выполняю свой долг!". При этом, совершенно не замечал, что вокруг свистят пули и в любой момент могут попасть в меня. Более того, я просто не мог поступить иначе. Я должен был показать миру правду о происходящем в те трагические для Родины дни. Как бы патетически это ни звучало, но это, наверное, и есть то самое чувство долга, которое сильнее тебя. Когда ты должен поступить именно так, как велит сердце", – вспоминает Фарид Хайрулин.

На протяжении нескольких часов, под пулями, рискуя жизнью, он снимал эти леденящие кровь события. В это время его прикрывали друзья – ветераны афганской войны, потому что на журналистов нападали, отнимали аппаратуру.

"Я стал все больше приближаться ко входу в Сальянские казармы, где происходила кульминация этой кровавой бойни. И на меня большое впечатление произвела одна ужасная картина – раздавленный труп молодого парня и оплакивающий его старший брат на фоне красных ворот с красными звездами у раздавленного танком "Камаза", а по периметру – военные с автоматами. К сожалению, этот кадр я так и не нашел в отснятых материалах, так как в то время не было возможности проявлять снимки, и мы все отдавали зарубежным коллегам, чтобы они публиковали в своих СМИ. Мы были в полной информационной блокаде! По этой причине многое отснятое безвозвратно ушло в зарубежные СМИ.

Москва отказывалась принимать эти фотоматериалы, более того, обвиняла нас в фальсификации. Я стал снимать и лишь позже узнал, что в меня целились и хотели убить. Когда вернулся в редакцию, увидел коллег в шоковом состоянии. Я сказал: "Я не боюсь - у меня нет времени на это. Надо срочно найти возможность и опубликовать эти кадры в СМИ, чтобы весь мир увидел". Тогда мне один из коллег по имени Вагиф сказал, что сам видел, как в меня целился офицер, стоявший в 15-20 метрах за забором Сальянской казармы, и он даже в ужасе закрыл глаза, предчувствуя мою скорую гибель. Через день я узнал, что меня от смерти спас Дмитрий Калинин из советского информационного агентства печати "Новости", который сказал майору, что я якобы его друг и представляю Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Только после этого офицер опустил оружие. Эти дни я никогда не забуду!" – сказал Фарид Хайрулин.

Вот такая история...Трагедия 20 Января навсегда останется в памяти как ужасное кровавое событие, совершенное против человечности. В то же время, этот день стал героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)