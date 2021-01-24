Начались съемки фильма "Естественный язык человечества" об ученом Наби Аскерове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Справедливо считать творцом научной идеи того, кто не только признал философскую, но и реальную стороны идеи, который сумел осветить вопросы так, что каждый может убедиться в его справедливости, а тем самым сделал идею всеобщим достоянием" - Дмитрий Менделеев.

С детства Наби Аскерову нравилось изучать окружающий мир, была большая тяга к знаниям, очень любил читать книги классиков национальной и мировой литературы, научно-художественные произведения, и со временем пришел к мысли, что все в этом мире происходит через изучение и общение. Естественный язык человечества, его природа и сущность, закономерности строения, функционирования, изменения языков и методики их изучения – это было настолько увлекательно, что решил посвятить свою жизнь языкознанию.

Этому будет посвящен фильм документальный фильм "Естественный язык человечества", к съемкам которого приступил OksiMedia Production, сообщили Trend Life в пресс-службе продюсерского центра. Сегодня Наби Аскерову исполнилось бы 65 лет…

Языкознание (синонимы – языковедение, лингвистика) – это наука о языке, изучающая его и в комплексе (как систему), и его отдельные свойства и характеристики: происхождение и историческое прошлое, качества и функциональные особенности, а также общие законы построения и динамического развития всех языков на Земле. В течение многих веков лингвистика являлась частью филологии – науки, которая изучала тексты и прежде всего древние. Со временем внутри филологии выделилось два направления: литературоведение, т.е. изучение художественных текстов, и лингвистика, т.е. изучение языков. Труды по лингвистике известны с древности, а последние два столетия были эпохой её активного развития, в результате которого возникли и сформировались многочисленные направления этой науки.

Наби Аскеров родился 24 января 1956 года в селе Тезекенд (Мечидли Горархи) Марнеульского района Грузии, месте компактного проживания азербайджанцев, которые еще в 18 веке переселились сюда из села Гюльогуллар Бардинского района Карабаха. Его отец Алескер Набиев был известным преподавателем региона, и все его семь детей получили высшее образование. Поэтому его семью называли "семьей учителей". В 1975 году Наби Аскеров поступил на филологический факультет Азербайджанского педагогического института. Он не только хорошо учился, но и вел активную общественную и научную работу, организовывал различные мероприятия, был отмечен почетными дипломами и благодарственными письмами, а на третьем курсе даже был направлен на летний отдых в Болгарию. В 1979 году, с отличием окончив институт, по распределению был направлен для преподавания в село Котаван Агдашского района. Молодой педагог сразу же понравился детям своим добрым отношением к ним, стремлением давать знания, и уже через два года был назначен заместителем директора. Тяга к научной деятельности привела его в аспирантуру Азербайджанского педагогического института, где стал изучать языковедение. В 1986 году, защитив диссертацию по теме "Гидронимы в азербайджанском языке", стал кандидатом филологических наук, параллельно вел преподавательскую деятельность. С 1991 года на кафедре языкознания института от преподавателя возвысился до доцента. В те годы в Азербайджан был на пути независимости и восстановления государственности, принимал активное участие в общественной жизни страны, в том числе в создании правящей партия "Ени Азербайджан" (ПЕА). Его работы по развитию азербайджанского языковедения имели большой резонанс в обществе.

В 1999 году, победив на муниципальных выборах в Хатаинском районе, стал разрабатывать научные методы работы органов местного самоуправления, открыл Центр региональных ресурсов. Роль местного самоуправления как института гражданского общества, его важность для демократического и свободного развития страны стало очередным направлением научной деятельности Наби Аскеров. В 2003 году выпустил книгу "Хатаинский район – духовный мир, вчера и сегодня", в котором повествовал об этимологии названий улиц и проспектов района. В 2008 году стал доктором филологических наук, затем профессором, членом научного совета Азербайджанского педагогического университета. Большая научная деятельность воплощена в более двухсот работах по азербайджанскому языкознанию, методических книгах по бакалавриату, магистратуре и учебных программах. Наби Аскеров воспитал плеяду талантливой молодежи, которые стали преподавателями и научными работниками. Неоднократно принимал участие на международных симпозиумах, удостаивался национальных премий, отмечен государственной медалью "Tərəqqi". Скончался 21 марта 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)