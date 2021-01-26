В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Дорогами добра" Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку прошла встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.
Мероприятие приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), который ежегодно в России отмечается 27 января.
Во встрече приняли участие члены Молодежного объединения при Землячестве казаков в Азербайджане и Ассоциации русской молодежи Азербайджана.
В связи с действующими ограничениями в стране из-за пандемии встреча проходила на свежем воздухе с соблюдением всех мер предосторожности.
Членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда были вручены памятные сувениры и сделаны фотографии на память.
(Автор: Джани Бабаева)