Загадочные смерти общественно-политических и культурных деятелей Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" дало старт новому проекту - циклу художественно-документальных фильмов "План убийства", сообщили Trend Life в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV.

Герои этих фильмов – общественно-политические деятели, а также деятели культуры и науки, вошедшие в историю загадочными обстоятельствами своей трагической смерти.

Фильмы начнутся со сцены убийства, а затем продолжатся экскурсом от последнего дня жизни героев к её началу.

Загадочная смерть некоторых личностей будет расследоваться в форме исторического детектива, в котором выдвигаются различные версии и предположения.

В фильмах будет рассказано о личностях, живших как в средние века, так и в 19, 20-ом столетьях, и их образы будут воссоздаваться в контексте соответствующей эпохи.

Кроме того, в проекте "План убийства" будет представлена подробная информация о деятелях Азербайджанской Демократической Республики, жертвах репрессий, а также трагически погибших ученых, общественно-политических деятелях современности.

Автор сценария– Ильгар Фахми, режиссер-постановщик – Рамиль Агасиев, оператор-постановщик – Фахир Самедоглу.

"План убийства" будет показан 25 февраля в 21:30 на AzTV.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)