Участница "Евровидения" и Sivva представили проект памяти мирных жителей - жертв армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Композитор и исполнительница Севиндж Агасиева (Sivva) представили клип Pray for Ganja, посвященный памяти всех мирных жителей, ставших жертвами армянской агрессии, в том числе Ходжалинского геноцида, сообщил Trend Life руководитель проекта Руслан Зейнал.

В дуэте с Sivva композицию исполнила участница детского "Евровидения" Фидан Гусейнова. Композиция представлена на английском языке для международной аудитории. Режиссер - Delee Oruclu, автор музыки - Sivva, слов – Руслан Карслы, аранжировка и продюсер – Самир Ширинов, балабан – народный артист Алихан Самедов, кяманча – Эльнур Ахмедов.

Отметим, что в ходе Отечественной войны армянские агрессоры, грубейшим образом нарушив нормы и принципы международного права, в том числе Женевские конвенции от 1949 года и дополнительные протоколы к ним, резолюции и постановления Совета безопасности ООН, намеренно взяв на прицел мирное население, подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские города и населенные пункты, в том числе находящиеся далеко за пределами зоны боевых действий, среди которых были Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и т.д. В результате этих обстрелов из тяжелых артиллерийских и ракетных систем 100 мирных жителей были убиты, 416 ранены.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время, 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна.

Все эти события являются кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)