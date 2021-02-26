От Ходжалы до Ходжалы… - смотреть в будущее через призму прошлого (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Учреждения при Главном Управлении культуры города Баку, присоединившись к международной кампании "Справедливость для Ходжалы!", на своих страницах в социальных сетях поделились видеороликами литературно-художественных композиций, книжных выставок и других онлайн-мероприятий, повествующих на азербайджанском, русском и английском языках о фактах и масштабах Ходжалинской трагедии, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Онлайн-мероприятия в детских музыкальных школах и школах искусств начались с информирования аудитории о Ходжалинском геноциде. Затем мероприятие продолжилось выступлением юных талантов, которые прочитали стихи, исполнили вокальные и инструментальные произведения. Выступления педагогов и их учеников создали обмен информации между поколениями.

В действующих в Баку централизованных библиотечных системах было рассказано о жертвах страшной трагедии, и почтена их светлая память.

Другие культурные учреждения Баку подготовили военно-патриотические, познавательные и просветительские видеоролики, представили выступления чтецов, литературно-художественные и музыкальные композиции. Данные проекты призваны помнить историю и смотреть в будущее через призму прошлого.

Бакинский детский и юношеский театр представил короткометражный фильм "Xocalıdan-Xocalıya" ("От Ходжалы до Ходжалы"). Кинолента демонстрирует ужас и боль Ходжалинской трагедии.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)