Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Мамедов
БАКУ /Trend Life/ - Сегодня после продолжительной болезни на 65 году жизни скончался известный актер театра и кино, ведущий актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Рамиз Мамедов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Актер страдал онкологическим заболеванием.
Allah rəhmət eləsin!
(Автор: Вугар Иманов)
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