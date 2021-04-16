Скончался прославленный азербайджанский кинорежиссер Эльдар Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни на 81 году жизни скончался прославленный кинорежиссер и сценарист, народный артист Азербайджана Эльдар Гулиев, сообщил Trend Life пресс-секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) Али Велиев.

Эльдар Гулиев - лауреат Госпремии, кавалер государственных орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", профессор кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики. Родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсах Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм".

Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году с выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

Зрители с особой теплотой относятся к работам Мастера, среди которых такие фильмы, как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)