Исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Сардар Авезоглу скончался от коронавируса (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - На 62-м году жизни от коронавируса скончался исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Азербайджана Сардар Авезоглу, сообщил Trend Life ханенде, народный артист Мансум Ибрагимов.
"Сардар Авезоглу знал все тонкости мугамного искусства, был очень хорошим исполнителем, пользовался уважением среди коллег и музыкантов. Особенно его любили в регионах страны, где он часто выступал", - отметил Мансум Ибрагимов.
Он вновь призвал граждан беречь себя и близких от пандемии.
Сардар Авезоглу похоронен в родной Барде.
Аллах рехмет элясин!
(Автор: Вугар Иманов)
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